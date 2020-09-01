Врио губернатора Хабаровского края обещал навести порядок в строительной отрасли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио губернатора Хабаровского края обещал навести порядок в строительной отрасли. Об этом он сообщил во время «прямой линии» 1 сентября. Он также высказал предположение, что проблема кроется в отсутствии конкуренции на рынке.

- Запустим на рынок пару-тройку крупных игроков. Тогда появится конкуренция, местные застройщики умерят аппетиты. Кстати, я уже пригласил одну компанию в край, - сообщил Михаил Дегтярев.

К слову, врио главы региона рассказал, что сам оформляет ипотеку под 7,5 процентов. Он уже столкнулся и с высокими ценами на жилье, поэтому намерен разобраться с вопросом.