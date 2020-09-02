Обстановка в Хабаровском крае на 2 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 2 сентября, в Хабаровске дождь, днем небольшой дождь, ночью +14 +16, днем +22 +24, ветер южный 6-11 м/с. На юге края местами кратковременные дожди и ливни, ночью +13 +18, днем +20 +25, ветер южный 7- 12 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +10 +19, днем +20 +28, ветер южный 3-13 м/с. На севере края дожди, местами кратковременные дожди, ночью +7 +15, днем +12 +23, ветер различных направлений 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 10150. Из них вылечились 8002 человека, скончался 91. За последние сутки выявили 49 новых случаев заражения.