В Хабаровске через 22 года арестовали подозреваемую в убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске через 22 года арестовали подозреваемую в убийстве. По версии следствия, фигурантка и два ее подельника хотели завладеть имуществом и квартирой жертвы. Для этого в сентябре 1998 года обвиняемая вместе с одним из приятелей под надуманным предлогом пришла в гости к потерпевшей.

- Гостья отвлекала женщину, а подельник убил хозяйку жилья. Они вынесли тело из квартиры и спрятали его в подвале одного из домов. Дальше участники группы продали квартиру потерпевшей, получив за нее пять тысяч долларов США, которыми распорядились по своему усмотрению, - прокомментировали с пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По решению суда 59-летнюю подозреваемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. К слову, в 2002 году женщину и двух мужчин признали виновными в совершении четырех аналогичных преступлений в Кемеровской области и Приморском крае. Мужчин приговорили к пожизненному лишению свободы, женщину - к 15 годам тюрьмы.