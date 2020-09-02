В Хабаровске нет гриппа, число заболевших ОРВИ растет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске нет гриппа, но число заболевших ОРВИ растет. За минувшие сутки в краевой столице зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Такие данные озвучили на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

- На сегодняшний день из 811 инфекционных коек в Хабаровске пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 заняты всего 536, то есть немногим более 66 процентов. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации число «ковидных» койко-мест могут сократить, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что за минувшую неделю в краевой столице зафиксировали 2277 случаев заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией. Эпидпорог превышен на 15,1 процента. Болеют в основном взрослые работающие люди. Напомним, с 1 сентября стартует вакцинация против гриппа.