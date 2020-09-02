Подростки в Хабаровске вынудили машиниста экстренно остановить поезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подростки в Хабаровске вынудили машиниста экстренно остановить грузовой поезд. По предварительной информации, происшествие случилось недалеко от перегона станции «Дюанка» - станции «Ландыши». На место происшествия выехали сотрудники Ванинского ЛО МВД России на транспорте.

- Выяснилось, что на железнодорожных путях находились две девочки 10 и 15 лет. Их мама объяснила, что складывала вещи в машину и не заметила, как дочери поднялись на железнодорожные пути. Девочки были в наушниках и не слышали настойчивых сигналов, подаваемых машинистом поезда. Только благодаря быстрым действиям отчима девочек удалось избежать трагических последствий, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении матери девочек составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Родителей убедительно просят объяснять детям, почему нельзя гулять по железной дороге. Такие развлечения могут закончиться трагически.