У мэра Биробиджана выявили коронавирус Фото: администрация Биробиджана

У мэра Биробиджана выявили коронавирус. Об этом рассказал сам Александр Головатый через свой аккаунт в Instagram. Он сообщил, что сначала думал, что простыл, но когда поднялась температура и заболели суставы, решил обратиться за помощью к специалистам.

- В понедельник 31 августа сделали тест на коронавирус, результаты стали известны 1 сентября. Подтвердилась информация, что у меня положительный результат. Это немного шокировало, - рассказал мэр областной столицы.

На сегодняшний день градоначальник находится дома, принимает прописанные врачом лекарства. Вместе с ним на карантине остается его семья. О своем состоянии он рассказал следующее - болит голова, есть озноб, боли в спине и в области груди. Если будут ухудшения, его поместят в инфекционную больницу.

Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.