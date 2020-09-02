В Новосибирске задержали наркоторговца из Комсомольска-на-Амуре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске задержали наркоторговца из Комсомольска-на-Амуре. По предварительной информации, 26-летний фигурант сбывал запрещенные вещества в особо крупном размере в городах Сибирского федерального округа.

- Задержали злоумышленника на автодороге «Северный объезд» недалеко от поселка Садовый в Новосибирске. Он находился в автомобиле в качестве пассажира. Провели досмотр и обнаружили синтетические наркотики - MDMA, a-PVP, мефедрон, метилэфедрон и амфетамин, предназначенные для сбыта, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

В общей сложности из незаконного оборота изъяли около 22 килограммов «синтетики». Выяснилось, что злоумышленник забирал оптовые партии запрещенных веществ в условленных местах, информацию о которых получал через интернет. Потом он сам фасовал товар на мелкие партии и сбывал его через тайники-закладки. В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело, самого фигуранта заключили под стражу.