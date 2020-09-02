Ситуация по коронавирусу в ЕАО 2 сентября 2020 года: общее число заболевших 639 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на вечер 1 сентября 2020 года, в Еврейской автономии общее число заболевших 639. Из них вылечились 562, скончались девять. Кроме того, 16 человек госпитализировали в коронавирусные стационары, 52 пациента лечатся на дому амбулаторно.

- Отметим также, что в инфекционной больнице находятся 25 пациентов, в том числе 16 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Коечный фонд для больных с COVID-19 с 28 августа составляет 80 коек, пока он заполнен на 31 процент. На домашнем карантине остаются 87 человек, - об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

За последние сутки провели 225 тестов на новую коронавирусную инфекцию. В больницах региона находятся 95 пациентов, у которых диагностировали пневмонию, в том числе семь детей. В кислородотерапии никто из больных не нуждается.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.