В Еврейской автономии 3 и 4 сентября ожидаются сильные ливни Фото: Ольга КИВА

В Еврейской автономии 3 и 4 сентября ожидаются сильные ливни. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 19-24 метров в секунду. Обильные осадки могут привести к повышению уровня воды в малых реках, как результат - к подтоплению низкопойменных мест, сельскохозяйственных угодий и огородов.

- Жителей области убедительно просят заранее позаботиться о сохранности урожая, перегнать домашний скот с низменных приусадебных участков. Настоятельно рекомендуем воздержаться от сплавов, походов в лес, выхода на воду на маломерных суднах. Будьте осторожны при управлении машинами, следите за детьми, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителям региона рекомендуют не пренебрегать рекомендациями по безопасности, быть бдительными и осторожными в период непогоды. Напомним, в экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».