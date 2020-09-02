Жителей Хабаровского края просят воздержаться от поездок в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Хабаровского края просят воздержаться от поездок в Приморье. Соседний регион окажется во власти тайфуна «Майсак» в ближайшее время. По прогнозам синоптиков, погода начнет ухудшаться уже 2 сентября, а 3 сентября могут объявить предупреждение №1.

- Днем 2 сентября в Приморье переменная облачность, пройдут дожди различной интенсивности. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют в Хасанском районе. На следующий день, 3 сентября, ожидаются дожди, местами сильные на юге и юго-западе региона, усиление ветра. На море ожидается опасный шторм с высотой волны до пяти-семи метров, в открытом море до девяти метров, - сообщается на сайте «Маглипогода».

Отметим также, что основной удар стихи придется на юго-западные районы. Отдыхающих из Хабаровского края просят быть бдительными и учитывать данную информацию при планировании поездок на море.