В Хабаровске вручили знаки «Заслуженный тренер России» ФОТО: региональное министерство спорта

В Хабаровском крае с рабочим визитом находился министр спорта РФ Олег Матыцин. В рамках программы пребывания он в Хабаровске вручил удостоверения и знаки «Заслуженный тренер России» Владимиру Гейкеру, Виталию Ли и Елене Митяковой. Об этом сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Кроме того, награды нашли и других героев. Удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России» вручили многократному победителю российских и международных соревнований по тхэквондо МФТ Андрею Ли. Обладатели наград принимают поздравления. Друзья и коллеги желают спортсменам новых побед и успехов. Редакция «КП»-Хабаровск присоединяется к пожеланиям и поздравлениям.

Ранее сообщалось, что памятный знак «За заслуги в развитии образования» вручат Максиму Лопатину и Любови Паздниковой. Специальной награды директоров школ удостоили за вклад в развитие образования в крае.