В прокуратуре Хабаровского края проконсультируют по вопросам жилищных прав Фото: Анастасия ОСИПОВА

В прокуратуре Хабаровского края проконсультируют по вопросам жилищных прав. Консультацию можно получить по телефону горячей линии (4212) 32-41-70. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задать вопросы и получить на них ответы можно будет в течение сентября 2020 года. Тема «Нарушение жилищных прав граждан, в том числе и тех, чье жилье или дачные постройки пострадали от паводка, вызванного обильными осадками и подъемом рек».