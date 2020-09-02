Предпринимателям Дальнего Востока расскажут о новых форматах продаж и работы с клиентами

Сбербанк запускает бесплатный онлайн-проект

Уже завтра, 3 сентября, состоится первая встреча участников проекта «Школа экономии» для бизнеса, организатором которого является Дальневосточный Сбербанк. Бесплатный онлайн-проект включает в себя несколько образовательных вебинаров, которые будут полезны как начинающим, так и опытным предпринимателям.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте «Школы экономии».

Первое занятие на тему «Продавай больше, продавай чаще. Новые каналы доставки до клиента» состоится 3 сентября в 16:00 (по владивостокскому времени). О том, как использовать новые форматы работы с клиентами, и какие результаты это может принести бизнесу, расскажут руководители компаний экосистемы Сбербанка: руководитель отдела продаж DeliveryClub Арам Сапонджян и директор по развитию региональных продуктов ООО «СберЛогистика» Евгений Луконькин. В ходе вебинара можно будет задать вопросы спикерам и рассказать о своих кейсах.

10 сентября пройдут вебинары на темы «Менеджеры об этом не расскажут. Сервис проверки контрагентов» и «Что можно отдать на аутсорсинг и сэкономить». Темами встречи 17 сентября станут «Телемедицина для клиентов и сотрудников. Экономим на больничных» и «Оплата по QR - просто, удобно и выгодно». Завершит серию вебинаров выступление известного российского маркетолога Игоря Манна на тему «Маркетинг в помощь», которое состоится 24 сентября.