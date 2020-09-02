Иномарка врезалась в припаркованное авто в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Иномарка врезалась в припаркованное авто в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось в минувшие сутки, 1 сентября, на улице Промышленной. Машина Mazda Demio двигалась в сторону улицы Карла Маркса, водитель поворачивал налево на прилегающую территорию и не предоставил преимущества автомобилю Honda Civic, ехавшему во встречном направлении.

- Водитель машины Honda Civic попытался избежать столкновения, но не справился с управлением и наехал на припаркованное авто Toyota Prius. В результате аварии пострадала пассажирка машины Honda Civic. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы, ссадины лба, ушибленную рану правой голени, - рассказал информированный источник.

Известно, что в отношении водителя Mazda Demio составили административный протокол. Стаж его вождения с 2008 года. Автолюбителей Хабаровска призывают быть предельно внимательными при управлении автомобилем, выполнять правила дорожного движения, требования сигналов светофора и дорожных знаков.