Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 сентября 2020 года: лечатся 218 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 2 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на-Амуре находятся 325 человек. Из них 218 пациентов, у которых официально подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали по выздоровлению трех человек, госпитализировали четырех пациентов.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находится 12 пациентов. Подозревают заражение коронавирусом у 14 человек. Лечение также получают 93 пациента с внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали девять пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 86 пациентов с COVID-19, из них 13 - это дети. Выздоровевших за последние сутки нет. Жителей Города юности призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимо, чтобы свести к минимуму риск распространения новой коронавирусной инфекции.