Уровень Амура у Хабаровска 2 сентября 2020: вода на отметке в 467 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным на утро 2 сентября 2020 года, уровень Амура у Хабаровска находится на отметке в 467 сантиметров. Подтоплено почти 500 дач на левобережье Амура. По прогнозам гидрологов, вода может подняться еще на 15-20 сантиметров.

- Вода зашла на территории садовых участков на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. Сейчас там работают две контрольные группы МЧС. Все предыдущие выходные горожане вывозили с дач урожай и ценные вещи, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Отметим также, что речные трамваи пока еще курсируют по Амуру. Есть вероятность, что к выходным они в рейсы выходить уже не будут. Горожанам рекомендуют заранее уточнять расписание.

Пока пойма Амура у Хабаровска затоплена на 157 сантиметров. По прогнозу гидрологов, максимальный уровень у города не должен превысить 600 сантиметров, что является критической отметкой.