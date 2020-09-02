В Хабаровске задержали подозреваемого в уличных грабежах Фото: Тимур ХАНОВ

В Хабаровске задержали подозреваемого в уличных грабежах. По предварительной информации, происшествия происходили с мая по август текущего года. Фигурант высматривал на улице женщин с ювелирными изделиями на шеях, преследовал их до подъезда и заходил за ними. Когда жертва поднималась на этаж, злоумышленник срывал с потерпевшей золотую цепочку и скрывался.

- По подозрению в грабежах задержали 29-летнего безработного местного жителя. В апреле этого года мужчина освободился из мест лишения свободы, наказание отбывал за разбойное нападение. К слову, на преступление он пошел уже через месяц после освобождения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное фигурант сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на развлечения и алкоголь. Общая сумма ущерба составляет более 100 тысяч рублей. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».