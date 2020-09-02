Свои подписи на документе поставили начальник Дальневосточного юридического института МВД России генерал-майор полиции Александр Андреев и председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов.

Сбербанк и Дальневосточный юридический институт МВД России заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Свои подписи на документе поставили начальник Дальневосточного юридического института МВД России генерал-майор полиции Александр Андреев и председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов.

- Уверен что взаимодействие со Сбербанком в области реализации образовательных, научно-практических проектов и научно-исследовательских разработок позволит повысить качество подготовки курсантов и слушателей нашего вуза. Сегодня вопрос экономической безопасности в банковской сфере особенно актуален. И наша задача - совместными усилиями усовершенствовать способы противодействия преступным посягательствам в этой области, - подчеркнул Александр Андреев.

Со своей стороны Дмитрий Суховеев подчеркнул, что ДВЮИ МВД - один из опорных вузов на территории региона, в котором работает сильнейшая команда профессионалов.

- Я хочу поблагодарить вуз за готовность стать нашим стратегическим партнером. Сбербанк накопил достаточно большой практический опыт в области управления процессами, в цифровых технологиях, и мы готовы делиться этими знаниями, - отметил он.

В церемонии подписания соглашения также приняли участие первокурсники института. Руководители вуза и банка поздравили курсантов с Днем знаний и началом курсантской жизни. Также будущим офицерам выдали банковские карты, на которые будет зачисляться стипендия, и подарки от Сбербанка на память о первом учебном дне - настольные военно-исторические игры «Победа». Игра была создана благотворительным фондом «Память поколений», она помогает развитию логики и системного мышления, а также знакомит с событиями и фактами Великой Отечественной войны.