В Хабаровском крае назначили исполняющего обязанности министра строительства Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровском крае назначили исполняющего обязанности министра строительства. Должность принял Андрей Чекулаев. Распоряжение об этом подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев сегодня, 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для справки: Андрей Чекулаев родился 13 августа 1967 года в Хабаровске. Улился в Хабаровском высшем военном строительном училище, окончил его в 1989 году по направлению «Строительство зданий и сооружений». Женат, воспитывает троих детей.

Работал в различных строительных и проектных организациях регионального и федерального уровней. С 1994 по 2006 годы трудился в хабаровском и приморском представительствах компании «Ростэк». С 2013 по 2017 годы занимал в том числе руководящие должности в подведомственных структурах Спецстроя РФ. Был заместителем министра строительства Хабаровского края в период с 2017 по 2019 годы. До назначения исполняющим обязанности министра строительства был директором по строительству компании «СтройПроджект».