В Хабаровском крае подвели итоги приемной кампании в вузах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае подвели итоги приемной кампании в вузах. В общей сложности очно поступили 5,6 тысяч человек. В этом году набор учащихся проводили 12 гражданских вузов, включая филиалы. От абитуриентов на очную форму обучения поступило более 20,5 тысяч заявлений.

- К слову, в вузы Хабаровского края поступают не только местные жители, но и жители республики Крым, Калининградской, Московской областей и других регионов. Всего 45 субъектов. Кроме того, обучаться пожелали 150 иностранных граждан, которых уже зачислили. Среди них жители КНР, Нигерии, Республики Чад и стран Средней Азии, - рассказали в краевом министерстве образования.

Отметим также, что по целевому обучению приняли около 600 студентов. Больше всего таких студентов в ДВГУПС – 269 и в ДВГМУ – 237 человек. По особой квоте поступило 163 человека. Это дети-сироты, либо оставшиеся без попечения родителей, а также молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.