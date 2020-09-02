В Хабаровском крае новый министр культуры Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае новый министр культуры. Министерство возглавит Юрий Ермошкин. Его работникам культуры сегодня, 2 сентября, представил Михаил Дегтярев. До завершения организационно-штатных мероприятий в правительстве края он будет работать с приставкой «и.о.».

- Юрий Ермошкин сменил на этом посту Александра Федосова, который возглавлял министерство почти 15 лет. Последний переходит на должность первого проректора в Хабаровский государственный институт культуры, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для справки: Юрий Иванович Ермошкин родился 8 августа 1981 года в Самаре. В 2004 закончил Самарский государственный аэрокосмический университет. Получил два высших образования: инженерное и экономическое. Работает в Хабаровском крае с 2020 года. Начинал в качестве директора АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Открытый регион». Ранее больше 10 лет занимался реализацией социо-культурных проектов в разных регионах страны.