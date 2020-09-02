Вакцинация от гриппа пройдет в Комсомольске-на-Амуре Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вакцинация от гриппа пройдет в Комсомольске -на- Амуре. С 3 по 5 сентября прививку можно будет сделать на площадке у ЦУМа, где будет работать бригада от Городской больницы №7 с 11:00 до 17:00.

- Прививать будут взрослое население. Вакцинация пройдет с участием автомобиля, на базе которого развернут мобильный пункт. При этом будут соблюдены все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителям края напоминают, что с 4 сентября снимаются все ограничения, которые вводили в связи с коронавирусом. Тем не менее местному населению настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку. Это поможет минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции.