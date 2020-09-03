Обстановка в Хабаровском крае на 3 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 3 сентября, в Хабаровске дождь, ночью +16 +18, днем +22 +24, ветер северо-восточный 9-14 м/с. На юге края местами дожди и ливни, ночью +14 +21, днем +22 +27, ветер юго-восточный 7- 12 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, ночью +9 +19, днем +18 +28, ветер восточный, юго-восточный 6-12 м/с. На севере края днем небольшие дожди, местами дожди, ночью +6 +16, днем +12 +25, ветер различных направлений 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации на сайте Стопкоронавирус.рф общее число заражений коронавирусом в регионе 10236. Из них выздоровевших 8092, скончавшихся 92. За последние сутки в регионе 86 новых случаев заражения.