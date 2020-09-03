Водитель в Хабаровске сбил несовершеннолетнего и скрылся Фото: Мария ЛЕНЦ

Водитель в Хабаровске сбил несовершеннолетнего и скрылся. По предварительной информации, инцидент случился накануне вечером, 2 сентября 2020 года на улице Артемовская. Машина двигалась по улице Краснореченская в сторону переулка Краснореченский. В районе дома №9 водитель проехал регулируемый перекресток улиц Краснореченская и Строительная на красный сигнал светофора и наехал на пешехода, переходящего дорогу «зебре» на зеленый свет. Личность водителя и данные машины пока установить не удалось. Он скрылся с места дорожной аварии.

- Пострадал пешеход – 16-летний студент. У него диагностировали растяжение связок левой стопы, ушиб мягких тканей поясничной области, ушибленные ссадины области левого и правого локтевых суставов, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль в нетрезвом виде, уважайте других участников дорожного движения.