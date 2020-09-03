Отключения воды, заболеваемость в Хабаровске 3 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 3 сентября 2020 года, в Хабаровске отключили горячее водоснабжение у потребителей Индустриального, частично Железнодорожного и Центрального районов Хабаровска. Без воды остались 2076 жилых домов, 86 учебных заведений, 79 детских садов, 1 детский дом и 31 медицинское учреждение. Временные неудобства связаны с ремонтом оборудования, который будет длиться со второго по шестое сентября.

Отметим также, что с 7 по 11 сентября 2020 года проведут гидравлические испытания трубопроводов. В этот период воды не будет в домах в Индустриальном районе, частично в Железнодорожном и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным регионального минздрава на 2 сентября 2020, в крае всего 10236 случаев заболевания COVID-19 (за последние сутки + 86 новых случаев). Из них 7164 человека, то есть 69,9 процента от общего числа зараженных - это жители Хабаровска. Жителей краевой столицы призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.