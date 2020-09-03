В Хабаровске осудят бывшего автоинспектора за взятку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудят бывшего автоинспектора за взятку. По предварительной информации, 34-летний фигурант в июле 2020 года во время исполнения служебных обязанностей обнаружил вблизи дома №10 по улице Ванинской автомобиль. В нем находился мужчина в состоянии наркотического опьянения, при котором были запрещенные вещества.

- По версии следствия, обвиняемый предложил мужчине передать ему взятку в 40 тысяч рублей, пообещал вернуть наркотики и отпустить без оформления документов по преступной деятельности. Мужчина согласился и передал инспектору деньги, поместив их в пачку из-под сигарет, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Задержали взяткополучателя на месте преступления в рамках проводимых сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Хабаровскому краю оперативно-розыскных мероприятий. Фигурант вину не признал. Его дальнейшую судьбу решит суд. К слову, мужчина рискует лишиться свободы на срок до восьми лет.