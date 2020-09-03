Уровень Амура у Хабаровска 3 сентября 2020 года: вода на отметке 473 сантиметра Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 3 сентября 2020 года, уровень Амура у Хабаровска на отметке 473 сантиметра. Напомним, неблагоприятным явление считается, если вода поднялась выше 450 сантиметров. Пойма на сегодняшний подтоплена на 1,7 метра. По прогнозам гидрологов, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 сантиметров.

- У села Елабуга сохраняется уровень воды неблагоприятной отметки, в течение двух суток прогнозируют подъем уровня воды на 10-15 сантиметров за сутки. На участке Елабуга - Тахта пойма подтоплена на 0,1-2 метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вода прибывает в реке Уссури, сохраняется подтопление поймы на 1-1,8 метр. У отметки неблагоприятного явления вода сейчас на участке Шереметьево-Новосоветское, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды у села Шереметьево на 5-10 сантиметров, у села Новосоветское - на 10-20 сантиметров за сутки. На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 1,6 метра.