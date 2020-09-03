На стадион имени Ленина в Хабаровске привезли военную технику ФОТО: ДССХК

Сегодня утром, 3 сентября, на стадион имени Ленина в Хабаровске привезли военную технику. Выставку проводят в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Посетить ее приглашают жителей и гостей города. Экспозицию будет открыта до вечера.

- Гости выставки смогут познакомиться с современными боевыми машинами. Здесь представили бронетранспортер БТР-80 - непробиваемую машину, выдерживающую подрывы на минах. А также бронеавтомобиль «Тигр-М». Всего представлено 10 единиц техники, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Отметим также, что в рамках выставки можно будет увидеть пушки, гаубицы и минометы. Сегодня также запланировали концерт в честь памятной даты. Напомним, накануне территорию спортивного парка в целях безопасности обработали дезинфицирующим раствором.