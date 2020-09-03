В Хабаровске годовщину окончания Второй мировой войны отметят салютом и световым шоу Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Хабаровске 75-летие со дня окончания Второй мировой войны отметят салютом и световым шоу. Мероприятия запланировали на вечер 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Световое историческое шоу пройдет с 21:00 до 23:00. На фасаде спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» будут транслировать видео, связанные с историческими событиями 1941-1945 годов. Визуальные образы проиллюстрируют человеческие качества и чувства, которые помогли народу Советского Союза и солдатам Красной Армии победить во Второй мировой войне и приблизить Великую Победу над фашизмом.

Салют начнется в 22:00. Техника развернется возле краевого центра хоккея «Амур» по улице Павла Морозова, 30б. В честь памятной даты прогремит 30 залпов.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.