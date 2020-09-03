В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков. Это вынужденная мера, так как большая вода может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Гидрологи прогнозируют, что в первой декаде сентября вода в Амуре у Хабаровска может подняться до отметок 500-580 сантиметров, что близко к критической черте в 600 сантиметров.

- Режим повышенной готовности распространяется не на весь регион, но точечно на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

На сегодняшний день, 3 сентября, на левобережье напротив Хабаровска вода зашла 662 дачных участка, подтоплены территории в поселках Бычиха и Корсаково-2 в Хабаровском районе, в поселениях Кедрово и Видное Вяземского района, в селе Оренбургское Бикинского района.