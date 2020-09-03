Хабаровский край заденет тайфун «Майсак» Фото: Ольга КИВА

Хабаровский край заденет тайфун «Майсак». Пока непогода разгулялась в Приморье. Однако она отразится в основном на южных районах Хабаровского края. По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода сохранится до 4 сентября 2020 года, ожидаются сильные дожди, местами ливни, усиление ветра до 17-22 м/с.

- После окончания тайфуна в крае сохранится неустойчивая погода, обусловленная осадками различной интенсивности. Обильные осадки могут спровоцировать кратковременные подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов. Ожидаются подъемы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее жителей Хабаровского края призывали отказаться от поездок в Приморье из-за непогоды, которую принес тайфун «Майсак».