«Серьезная группировка»: жителей Хабаровского края предупреждают, в лесу становится небезопасно Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Хабаровском крае образовалась вторая полноценная тигриная территория. По мнению ученых, семь тигров - это уже серьезная группировка. Об этом заявил Алексеи Готованский, по итогам работы в заповеднике «Большехехцирскиий». Он также проучил с фотоловушек уникальные кадры полосатых кошек.

В кадр попали трое тигрят с матерью Златой, которая на некоторое время исчезла из виду. Молодые самец и самка из прошлого помета, Отшельник и Хехцирка, обитают на юго-востоке особо охраняемой территории. Их следы нашли в районе предприятия «Радон», Хабаровск-47, река Белая речка, поселок Корфовский. Их вытеснили родители, отправив в самостоятельную жизнь.

Зоологи утверждают, что спрогнозировать развитие отношений между тирами невозможно. Жителей Хабаровского края предупреждают, что ходить в лес становится небезопасно, тигриная семья расширяется. К слову, близ места фотосессии семейства Златы ходит крупный бурый медведь, но пока конфликтов между животными не было.