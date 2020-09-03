В Хабаровске открыли памятник легендарному маршалу Константину Жукову Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске открыли памятник легендарному маршалу Константину Жукову. Бюст будет находиться на улице Серышева рядом со штабом Восточного военного округа. Церемонию открытия приурочили к празднованию 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Полководческий талант командующего 1-й армейской группой комкора Константина Жукова проявился на востоке страны в ходе проведения операции у реки Халхин-Гол летом 1939 года. Во время Великой Отечественной войны он был заместителем Верховного Главнокомандующего, постоянно находился на главных стратегических направлениях, на решающих участках фронтов. Константин Георгиевич Жуков - Герой Советского Союза, первый кавалер ордена Суворова I степени, награжден двумя орденами «Победы», многочисленными наградами разных стран мира.