Новый глава министерства культуры Хабаровского края посетил театр перед началом «Амурской осени»

Новый министр культуры Хабаровского края посетил театр перед началом «Амурской осени» ФОТО: Хабаровский музыкальный театр

Новый глава министерства культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин посетил музыкальный театр перед началом фестиваля «Амурская осень». Это первое подведомственное учреждение культуры, с которым познакомился назначенный глава ведомства. Для почетного гостя провели экскурсию по зрительному залу и закулисью, представили ключевых руководителей и специалистов крупнейшего профессионального театра Дальнего Востока и Восточной Сибири.

- Юрий Ермошкин обсудил с директором театра Константином Зайнулиным подготовку к проведению открытого фестиваля театра и кино «Амурская Осень». Напомним, он пройдет в Хабаровске с 11 по 18 сентября. Также внимание уделили творческим планам главного театра региона на театральный сезон 2020-2021 годов, - рассказали в Хабаровском музыкальном театре.

Отметим также, что по случаю открытия юбилейного 95-го театрального сезона 25 сентября пройдет гала-концерт.