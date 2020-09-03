Михаил Дегтярев добивается присвоения Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести»

Врио губернатора Хабаровского края обещал уделять развитию Комсомольска-на-Амуре самое доброжелательное внимание Фото: Правительство Хабаровского края

Во время прямой линии, состоявшейся 1 сентября, Михаилу Дегтяреву, врио губернатора Хабаровского края, задали вопрос комсомольчане: почему их городу отказали в присвоении звания «Город трудовой доблести»?

Как объяснил глава края, решение о присвоении звания выносится на федеральном уровне. Но сначала субъект федерации должен подать соответствующие документы в Москву.

- Сейчас полный пакет документов формируется. Я намерен напрямую обратиться к президенту во время личной встречи с просьбой принять их на рассмотрение, - сказал Михаил Дегтярев. - Уверен, что в ближайшее время Комсомольск-на-Амуре станет «Городом трудовой доблести».

Во время прямой линии от комсомольчан поступило немало других вопросов, большинство касались благоустройства города. Так, волнует жителей состояние набережной, дворов, инженерной защиты Комсомольска от наводнений и многое другое. Врио губернатора поручил городским властям максимально быстро дать ответы и предоставить планы решения проблем. Со своей стороны Михаил Дегтярев заверил, что край поможет городу. Более того, при необходимости глава региона готов обратиться за поддержкой к федеральным властям.