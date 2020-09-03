В честь 75-летия окончания Второй мировой войны на Большом Хехцире в Хабаровском крае установили памятную доску Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В честь 75-летия окончания Второй мировой войны на Большом Хехцире в Хабаровском крае установили памятную доску. Так увековечили память легендарного женского батальона ВНОС (визуальное наблюдение и оповещение связи).

- К вершине 2 сентября отправился патриотический отряд. Погода была дождливой, но участники похода шли к своей цели - покорить высоту в 950 метров над уровнем моря. Среди них были писатель и краевед Ю. В. Ефименко, журналисты, волонтеры и сотрудники «Заповедного Приамурья», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Участники похода шли под моросящим дождем, по скользким курумникам и раскисшей тропе. Спасали небольшие стоянки с таежным чаем. Особенно трудно энтузиастам дались последние два километра - был почти вертикальный подъем и густой туман, однако это не помешало достичь цели. Когда памятную доску установили, участники похода отправились в обратный путь, испытав одновременно и усталость, и необыкновенный душевный подъем.