Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 3 сентября 2020: лечение получают 179 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 3 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 274 человека. Из них у 179 пациентов подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали 53 человека, госпитализировали 14.

- В реанимационном отделении находятся 16 пациентов. Подозревают коронавирус у 11 пациентов, которые контактировали с зараженными. У 84 человек внебольничная пневмония. За последние сутки госпитализировали шесть пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Кроме того, амбулаторно лечатся 75 пациентов с COVID-19, из них 13 - это дети. Выписали по выздоровлению 11 человек. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, дезинфицировать свои гаджеты, проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку. Противоэпидемические меры помогут минимизировать риск распространения коронавируса.