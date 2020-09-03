Новые правила в школах Хабаровска лишили детей возможности заниматься в секциях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске в целом учебный год стартовал без проблем. Среди прочих новых условий обучения - максимальное разделение потоков учащихся, поэтапный вход в здания, использование всех имеющихся проходов. Одни классы начинают учебу в восемь часов утра, другие в 10:00, третьи - в 12:00.

- Между тем родители уже жалуются на время начала учебы. Хабаровчан просят запастись терпением, идет отладка новой системы. Из-за изменений в учебном расписании некоторые дети не могут посещать секции и кружки. В ближайшее время проведут сонастройку времени учебы в школах и работы учреждений дополнительного образования, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним также, что ученики с первого по четвертый классы обеспечены бесплатной горячей пищей. Также безвозмездно питаются ребята с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малоимущих семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В общей сложности в Хабаровске завтракают и обедают за казенный счет 35 400 учащихся.