Центр трезвости заработает в Хабаровске Фото: Евгения МОЛОТОВА

Центр трезвости заработает в Хабаровске. Первое занятие пройдет 11 сентября в православный День трезвости. Занятия будут проходить в группе психотерапии зависимого/ созависимого поведения.

- Групповая психотерапия - это способ проявить неосознаваемые процессы психики, которые и приводят к деструктивному поведению. И используя ресурс других участников под внимательным сопровождением психотерапевтов найти этим процессам верное разрешение, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Предполагается, что занятия будут идти еженедельно в течение полугода. Ведущие: Александр Швец - руководитель центра, консультант по работе с зависимыми лицами, и Валентина Спирина - магистр психологии, соискатель на степень кандидата психологических наук, сертифицированный психотерапевт. Консультации и запись на занятия по телефону 8-909-879-16-39, участие в группе бесплатное.