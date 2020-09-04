Тайфун «Майсак» нахулиганил в южных районах Хабаровского края Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Сильные ливневые дожди захлестнули южную часть региона. Конечно, по сравнению с тем, что пришлось пережить от стихии соседнему Приморскому краю, нам достались крохи. Однако и они доставили нашим соотечественникам массу неудобств.

Прогноз МЧС неутешителен.

- Дальнейшие подъемы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах, - рассказывают в пресс- службе МЧС. - Существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром.

МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов и соблюдать меры безопасности. Владельцам частных домов настоятельно рекомендуют расчистить ливневые канализации. Туристическим группам следует воздержаться от выхода на маршруты. Рыбакам, грибникам и охотникам - от посещения лесов.