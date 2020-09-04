Обвинительное заключение отцу, оставившему сыновей в Шереметьево, утверждено

Виктор Гаврилов свою вину не признает ФОТО: предоставлено адвокатом обвиняемого Фото: Предоставлено

Скандальное дело Виктора Гаврилова, оставившего своих малолетних сыновей в терминале аэропорта Шереметьево, подходит к своему логическому завершению. Третьего сентября центральный районный суд Хабаровска принял утвержденное краевой прокуратурой обвинительное заключение.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» и п. «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказала Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации. - По версии следствия, в период с 24 по 25 января 2020 года обвиняемый с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» похитил у своей знакомой денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

Напомним, в январе текущего года Виктор Гаврилов вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями прибыл рейсом из Хабаровска в Москву и оставил детей в терминале D c вещами, документами и запиской, в которой сообщал, что содержать детей не может и заберет их позже.