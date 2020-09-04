Два профильных медицинских класса открылись в школах столицы ЕАО

«Профессия врача – это подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Фото: Ольга КИВА

Сразу два учебных заведения - лицей №23 и гимназия №3 предложили в этом году своим ученикам возможность обучаться в профильных медицинских классах. Желание получить медицинское образование изъявили ученики со всей области. В классах есть ребята из Пашково, Амурзета и Биробиджана. Все они демонстрируют огромное желание стать врачами и готовность получать необходимые для этого знания.

Юных энтузиастов посетили врачи и медсестры из самых лучших лечебных учреждений края. Вместе с ними ребята присутствовали на открытых уроках и ознакомились с грядущими перспективами, такими, как целевое обучение.

На одном из уроков присутствовала Елена Попова, директор Биробиджанского медицинского колледжа. Она настроила ребят на то, что им обязательно понадобятся курсы приобретения практических знаний и навыков в медицине. Общение завершилось цитированием Чехова: «Профессия врача - это подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов».