Сергей Фургал останется под арестом до декабря Фото: Правительство Хабаровского края

Вечером 3 сентября 2020 года Басманный суд города Москвы продлил срок нахождения под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, о котором ходатайствовал следователь, ведущий его дело.

- Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей, - цитирует судью Басманного суда Евгению Николаеву РИА «Новости».

Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, 2 сентября следователи следственного комитета РФ предъявили Сергею Фургалу обвинение в организации убийства в 2004 году бизнесмена Евгения Зори. Ранее по этому делу он уже проходил, однако хабаровские следователи вины экс-губернатора не усмотрели.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля этого года и оперативно этапирован в Москву, где ему было предъявлено обвинение в организации в 2004-2005 годах убийств Олега Булатова и Евгения Зори и покушения на убийство Александра Смольского. Свою вину он не признает.