Школьница на «зебре» попала под машину в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьница на «зебре» попала под машину в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось накануне, 3 сентября, на улице Краснореченской. Несовершеннолетняя переходила дорогу на зеленый свет, автомобиль двигался со стороны улицы Репина, поворачивал на улицу Суворова в сторону улицы П.Л. Морозова. Наезд на пешехода случился в районе дома №5 по улице Суворова.

- Пострадавшей понадобилась помощь врачей, но в больницу она обратилась время спустя самостоятельно. У девочки были синяки на голове и в поясничной области, - рассказал информированный источник.

Водитель скрылся с места ДТП, позже его нашли сотрудники ДПС. На сегодняшний день по факту происшествия уже составили административные материалы.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.