Отключения воды, дорожные работы заболеваемость в Хабаровске 4 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 4 сентября 2020 года, в Хабаровске без горячей воды остались 2076 жилых домов, 86 учебных заведений, 79 детских садов, один детский дом и 31 медицинское учреждение. Причина тому - ремонт оборудования на ТЭЦ-1. Он продлится до 6 сентября. Потом с 7 по 11 сентября проведут гидравлические испытания. Водоснабжение ограничили у потребителей Индустриального, частично Железнодорожного и Центрального районов Хабаровска.

- В городе планируют провести работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Большая от улицы Демьяна Бедного до дома №4 по улице Большая, Тихоокеанская от улицы Руднева до улицы Трехгорная, Фрунзе от улицы Серышева до Амурского бульвара, 202-ВДБ, Южная, Шелеста, а также на проезде от Демьяна Бедного до Лазо и на переулке Смены. Водителей и пешеходов просят корректировать свои маршруты, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, общее число зараженных коронавирусом в Хабаровске 7204 человека.