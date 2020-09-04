В Хабаровске заработала в штатном режиме поликлиника горбольницы №10 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске заработала в штатном режиме поликлиника горбольницы №10. Работа возобновилась с 3 сентября. Напомним, учреждение находится на улице Тихоокеанская, 213. Жители города могут прийти на прием врачей, сделать различные исследования, как это было до пандемии COVID-19. В поликлинике открыты рентгенологическое отделение, в том числе маммография и флюорография, а также отделение медицинской профилактики.

- В целях безопасности в учреждении сохраняется усиленный дезинфекционный и масочный режим, социальная дистанция. При входе в помещение пациентам измеряют температуру, а прием врачи ведут по предварительной записи. К специалистам можно попасть через регистратуру, порталы «Госуслуги» или «Услуги27», - рассказали в Горбольнице №10.

На вопросы оказания амбулаторной помощи специалисты готовы ответить по телефону горячей линии: 8-914-210-03-51.