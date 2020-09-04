В Хабаровске арестовали автосервис Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске арестовали автосервис. Причина тому неоплаченные владельцем налоги. В марте текущего года гражданку, за которой числился долг более 767 тысяч рублей земельного налога, пригласили на заседание районной комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Она гарантировала, что рассчитается в срок до 1 июня. Назначенное время пришло, но долг не был погашен.

- В июле не к ней пришли судебные приставы-исполнители. Они арестовали ее телевизор «DEXP» и игровую приставку Sony «PlayStation 4». Так как она и в этом случае не погасила долг, то имущество теперь уйдет с «молотка», а вырученные от продажи деньги пойдут в счет погашения задолженности, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Шло время, но женщина не торопилась гасить долг. Тогда решили арестовать принадлежащий ей автосервис. По закону, в течение 10 дней должница должна решить финансовый вопрос. В противном случае они лишится и автосервиса.