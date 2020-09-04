Уровень Амура у Хабаровска 4 сентября 2020: вода на отметке в 481 сантиметр Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным на утро 4 сентября, уровень Амура у Хабаровска на отметке в 481 сантиметр. За последние сутки река прибыла на восемь сантиметров. По прогнозам гидрологов, к концу недели река поднимется до отметки в 500 сантиметров.

- Из-за обильных осадков и грунтовых вод в крае отмечают подтопления в шести населенных пунктах пяти районов. Всего большая вода захватила 940 придомовых территорий и дачных участков, шесть участков внутрипоселковых дорог, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В селе Корсаково-2 Хабаровского района из-за подъема уровня воды в Амурской протоке число подтопленных территорий продолжает расти. По данным на утро 4 сентября 2020 года, насчитывается 11 придомовых территорий и 113 дачных участков. Водой покрыты два участка внутрипоселковой дороги.