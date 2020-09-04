Незрячие туристы из Комсомольска-на-Амуре совершили велопробег к Татарскому проливу Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Незрячие туристы из Комсомольска-на-Амуре совершили велопробег к Татарскому проливу. До своей цели участники события добирались в течение недели в конце августа. Задумку удалось реализовать на деньги президентского гранта в рамках реализации социального проекта «Спортивно-туристический клуб «Верные друзья» - новые горизонты».

- Участники велопробега преодолели больше 300 километров. К слову, для незрячих комсомольчан велопробег - это новое направление. Ранее они совершали лыжные восхождения на горный хребет Мяо-Чан, путешествовали на собачьих упряжках, освоили водный туризм, а в этом году переключились на велотандем, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

До велопробега участники тренировались в помещениях, изучали теорию, выезжали на велотренировки по пересеченной местности. Их маршрут пролегал по трассе Лидога - Ванино. До Лидоги добрались на машине, а затем пересели на свой двухколесный транспорт.