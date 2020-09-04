Все ученики начальных классов в Хабаровском крае будут питаться бесплатно Фото: Евгения ГУСЕВА

Поручение обеспечить всех школьников 1-4 классов горячим питанием несколько месяцев назад дал президент РФ Владимир Путин. В Хабаровском крае примерно в это же время по собственной инициативе уже начали решать этот вопрос.

Однако в августе вскрылась проблема: из-за ненадлежащего состояния комбинатов школьного питания и столовых федеральный бюджет не выделил краю средства, необходимые для организации горячего питания. Речь шла о 80 с лишним миллионах рублей. Проблему пришлось решать практически в ручном режиме.

- Мы взяли на себя обязательство перед Минпросвещения за два, даже, наверное, за год успеем - все столовые и комбинаты переоборудовать за счет краевого и федерального бюджетов, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - В ручном режиме сейчас сняли остроту вопроса. Недостающие средства, 80 миллионов рублей, я выделил из краевого бюджета.

Напомним, что ранее бесплатно (то есть за счет бюджета) в школах питались только дети льготных категорий - из малоимущих, многодетных семей, дети с ОВЗ и другие. С 1 сентября 2020 года бесплатно будут питаться все ученики 1-4 классов, в том числе и обучающиеся на дому. Для учащихся первой смены организовывают завтраки, для второй смены - обеды. Калорийность блюд полностью соответствует нормам питания детей.